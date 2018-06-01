  • GEÇMİŞTEN GELECEĞE

    GEÇMİŞTEN GELECEĞE

    BİR GELECEK PROJESİ

  • GEÇMİŞTEN GELECEĞE

    GEÇMİŞTEN GELECEĞE

    BİR GELECEK PROJESİ

  • ANASINIFINDAN LİSEYE

    ANASINIFINDAN LİSEYE

    Bir gelecek projesi

  • TED'li olmak ayrıcalıktır.

    TED'li olmak ayrıcalıktır.

    Çünkü en büyük yatırım insana yapılır.

  • BİR GELECEK PROJESİ

    BİR GELECEK PROJESİ

    Türkiye'nin Geleceğine inanıyoruz...

  • ONLAR GELECEĞİMİZ

    ONLAR GELECEĞİMİZ

    Geleceğe inanıyoruz. Gelecek için çalışıyor

  • TED ISPARTA KOLEJİ

    TED ISPARTA KOLEJİ

    Geleceğe inanıyoruz. Gelecek için çalışıyor

  • ONLAR ÇOK FARKLI

    ONLAR ÇOK FARKLI

  • GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

    GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

DUYURULAR

+ Tümünü Gör

TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI

TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI
2018/06/16 3:47:29Devamı...


TED ISPARTA KOLEJİNDE GÖRKEMLİ BİR MEZUNİYET TÖRENİ

TED Isparta Koleji Özel Lisesi 12. sınıflar mezuniyet töreni, kolej kampüsünde görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
2018/06/03 15:19:57Devamı...


8.SINIFLARIMIZA SÜRPRİZ KUTLAMA

PDR Uzmanlarımız Gülin Özkan ve Samet İkier, Müzik, Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenlerimiz ile birlikte 2 Haziran’da Liseye Geçiş S
2018/06/01 14:10:23Devamı...


ETKİNLİKLER

+ Tümünü Gör

TOY STORY

TED Isparta Koleji 3.sınıf öğrencilerimiz ‘’TOY STORY’’adlı senenin en çok beklenen ve ilgi gören etkinliğini büyük bir başarıyla
2018/06/01 14:07:59Devamı...


TED ISPARTA KOLEJİ SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Okulumuz bugün de 5/B sınıfı velilerinden ZUHAL AY hanımı ağırladı. Diş hekimi olan Zuhal Hanım 5.sınıf öğrencilerimize diş sağlığ
2018/06/01 14:03:12Devamı...


MAYIS AYI DEĞERLER EĞİTİMİ KONUMUZ "SORUMLULUK"

Mayıs Ayı Değerler Eğitimi konumuz olan “Sorumluluk” başlığı altında PDR Uzmanımız Samet İKİER tarafından okul öncesi öğrencileri
2018/06/01 13:58:06Devamı...


ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

BAĞLANTILAR

Türk Eğitim Derneği 85. Yıl Tanıtım Filmi Ted Üniversitesi İktisadi İşletmesi Ted Mem Genç MeşaleOkul Bilgi Sistemi Ted Öğrenci Bilgi Sistemi Okul Bilgi Sistemi TED Isparta Koleji Dijital Kütüphane