TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI

PDR Uzmanlarımız Gülin Özkan ve Samet İkier, Müzik, Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenlerimiz ile birlikte 2 Haziran’da Liseye Geçiş S 2018/06/01 14:10:23 Devamı...

TOY STORY

TED Isparta Koleji 3.sınıf öğrencilerimiz ‘’TOY STORY’’adlı senenin en çok beklenen ve ilgi gören etkinliğini büyük bir başarıyla

2018/06/01 14:07:59Devamı...