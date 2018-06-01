BİR GELECEK PROJESİ
BİR GELECEK PROJESİ
Bir gelecek projesi
Çünkü en büyük yatırım insana yapılır.
Türkiye'nin Geleceğine inanıyoruz...
Geleceğe inanıyoruz. Gelecek için çalışıyor
Geleceğe inanıyoruz. Gelecek için çalışıyor
TED ISPARTA KOLEJİNDE KARNE COŞKUSU DOYASIYA YAŞANDI
2018/06/16 3:47:29Devamı...
TED Isparta Koleji Özel Lisesi 12. sınıflar mezuniyet töreni, kolej kampüsünde görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
2018/06/03 15:19:57Devamı...
PDR Uzmanlarımız Gülin Özkan ve Samet İkier, Müzik, Görsel Sanatlar ve Sınıf Öğretmenlerimiz ile birlikte 2 Haziran’da Liseye Geçiş S
2018/06/01 14:10:23Devamı...
TED Isparta Koleji 3.sınıf öğrencilerimiz ‘’TOY STORY’’adlı senenin en çok beklenen ve ilgi gören etkinliğini büyük bir başarıyla
2018/06/01 14:07:59Devamı...
Okulumuz bugün de 5/B sınıfı velilerinden ZUHAL AY hanımı ağırladı. Diş hekimi olan Zuhal Hanım 5.sınıf öğrencilerimize diş sağlığ
2018/06/01 14:03:12Devamı...
Mayıs Ayı Değerler Eğitimi konumuz olan “Sorumluluk” başlığı altında PDR Uzmanımız Samet İKİER tarafından okul öncesi öğrencileri
2018/06/01 13:58:06Devamı...